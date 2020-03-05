محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية الناشط السياسي كريم طابو في 11مارس

أجلت محكمة سيدي امحمد هذا الخميس النطق بالحكم في قضية الناشط السياسي كريم طابو الى يوم 11مارس الجاري.

وبعد جلسة محاكمة دامت أكثر من 20 ساعة، ارجات قاضية الجلسة الفصل في قضية التحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني التي يتابع فيها الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي كريم طابو الى الأربعاء المقبل.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس ،قبل البدء في مرافعات دفاع المتهم، أربعة سنوات حبس نافذ و 200 ألف دينار غرامة مالية في حق كريم طابو.

وخلال سماعه من طرف قاضية الجلسة، نفى كريم طابو المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أواخر سبتمبر الماضي، كل التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه كان طيلة نضاله السياسي يدعو إلى نبذ العنف والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وعرفت جلسة محاكمة كريم طابو حضور أمني مكثف توافد العشرات من المواطنين الى مبنى المحكمة للتضامن مع الناشط السياسي طابو والمطالبة بإطلاق سراحه.