فيروس كورونا : اجتماع مصيري لــ"الأوبيب+ " هذا الخميس لمواجهة انخفاض الأسعار

تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب)، و حلفاؤها هذا الخميس و الجمعة بفيينا اجتماعات مصيرية لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل مواجهة انخفاض أسعار الذهب الأسود جراء انتشار فيروس كورونا.و يتعلق الأمر أولا بالندوة الوزارية الــ 178 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب)، المقررة يوم الخميس 5 مارس 2020 و التي سيترأسها وزير الطاقة محمد عرقاب.

وسيتبع هذا الموعد بالاجتماع الــــ 8 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج اوبيب (اوبيب+) حسب البرنامج الرسمي الذي نشرته المنظمة.كما سيترأس السيد عرقاب مناصفة أشغال هذا الاجتماع المقرر يوم 6 مارس 2020.

وسبق هذين الاجتماعين عقد الاجتماع الوزاري الــــ 18 للجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التعاون أوبيب- خارج اوبيب هذا الأربعاء.

بالنسبة لاجتماعات نهاية الأسبوع، سيعكف وزراء البلدان الــــ 13 الأعضاء في المنظمة و الحلفاء الـــ 10 للاوبيب+ منهم روسيا على دراسة التوصيات التي اقترحتها اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب+، عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عُقد في بداية شهر فبراير بفيينا.

و بعد ثلاثة أيام من المحادثات حول تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي و أسعار الخام، أوصت هذه اللجنة بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج (7ر1 مليون برميل يوميا) إلى نهاية السنة الجارية واللجوء إلى تخفيض إضافي إلى غاية نهاية الفصل الثاني من سنة 2020.

و تأتي المحادثات حول تقليص جديد "معتبر" للإنتاج بعد شهرين من دخول اتفاق زيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مما يجعل إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة الأوبيب وحلفائها يبلغ 7ر1 مليون برميل يوميا.و هذا الاتفاق من المقرر أن تنتهي آجاله في 31 مارس.

و دعت الجزائر التي تترأس ندوة الأوبيب إلى ضرورة مباشرة عمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط "المقلق" بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصرح السيد عرقاب و هو رئيس ندوة الأوبيب في حديث خص به وأج أن "وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب، الداعية إلى زيادة تخفيض الإنتاج، مضيفا أن حجم التخفيضات لم يتم تحدديه بعد.

و يجدر التذكير أن أسعار الخام سجلت انخفاضا هاما منذ بداية السنة الجارية.و يرجع هذا الانخفاض حسب العديد من المحللين إلى قلق المستثمرين باحتمال وقوع تأثيرات لانتشار وباء (كوفيد-19) الذي ظهر في شهر ديسمبر 2019 بالصين.

و قامت الوكالة الدولية للطاقة، بخفض توقعاتها للنمو في 2020 ، ليصل إلى 825 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الأدنى منذ 2011، تحت تأثير العواقب "الوخيمة" لفيروس كورونا.