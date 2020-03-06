ليبيا: إغلاق مطار معيتقة بطرابلس نتيجة تجدد القصف

تسبب القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، الوحيد الذي يعمل غرب ليبيا، في إغلاقه مجددا وتحويل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم شرق العاصمة).

و قال محمد قنيوه المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن "جميع رحلات الشركة تم نقل عمليات تشغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة".

وأضاف أنه "لم تسجل أي إصابات في طائرات الشركة نتيجة القصف".

وكان مطار معيتيقة الدولي قد تعرض لسقوط سلسلة قذائف صاروخية ليلة الثلاثاء، وقامت إدارة المطار بإخلائه من جميع الموظفين.

وأعلن أمير أبوسن المتحدث باسم شركة خطوط "البراق" إصابة إحدى طائراتها بشظايا جراء القصف.

وأوضح أبوسن أنه "إلى جانب إصابة الطائرة هناك طائرة ثانية قيد الصيانة المبرمجة، وبالتالي أوقفت الشركة جميع رحلاتها مؤقتا"، مشيرا إلى التنسيق مع الشركات الطيران الأخرى لإعادة المسافرين خارج ليبيا على متن رحلاتها.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات المشير خليفة حفتر باستهداف المطار.

وكان وقف لإطلاق النار في طرابلس قد دخل حيز التنفيذ في 12 جانفي الماضي، وذلك بعد الهجوم الذي تشنه قوات حفتر منذ أفريل الماضي للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألف شخص منذ اندلاع المعارك.