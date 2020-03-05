إيطاليا :جميع المباريات والأحداث الرياضية ستقام خلف ابواب موصدة بسبب كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية، مساء الأربعاء، أن جميع المباريات والأحداث الرياضية في ايطاليا ستقام خلف أبواب موصدة حتى الثالث من أفريل المقبل.

وبحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة الإيطالية جوسيبي كونتي مساء امس "يستمر السماح باقامة جميع الاحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع أكان خاصة او عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة اي من دون حضور الجمهور".

و سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية وحتى الثالث من ابريل.

كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والاندية الرياضية بالقيام من خلال اجهزتها الطبية "بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسوؤلين وجميع الذين يرافقونهم".

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس ايطاليا، بين ميلان ويوفنتوس الاربعاء، ونابولي مع انترميلان الخميس ولم يتم تحديد اي موعد جديد لاقامتها.