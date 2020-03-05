فتح خط جوي بين تندوف ونواكشوط تشجيعاً للتصدير

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي اليوم الخميس خلال جلسة خاصة بطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، عن فتح خط جوي بين تندوف ونواكشوط ،تشجيعاً لخطوة التصدير، وأعلن على أن شبكة خطوط السكك الحديدية ستبلغ 6.500 كلم بعد استلام كل المشاريع التي هي في طور الإنجاز.

وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد سالمي بخصوص إعادة تصنيف مطار تندوف وزيادة عدد الرحلات ، رد شيالي بأنه سيتم فتح خط جوي بين تندوف ونواكشوط كخطوة أولى ودفعا لعجلة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى رحالات جديدة على الخطوط لزيادة نسبة الانطلاق إلى 90 بالمائة .

وفي إجابته على السؤال الشفهي أضاف شيالي بأن شركة الطاسيلي لطيران ستبرمج رحلة دولية أسبوعية بداية من هذه الصائفة .

وصرح وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، أنه في الأسابيع المقبلة ستقوم شركة الطاسيلي للطيران بالتفاوض مع مسؤولين بموريتانيا للعمل على فتح هذا الخط الجوي الجديد.

شبكة خطوط السكك الحديدية ستبلغ 6.500 كلم بعد استلام المشاريع

قال شيالي وهذا في رده عن سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، أن قطاعه يولي لبرنامج الاستثمارات في مجال السكك الحديدية أهمية كبيرة .

مضيفا أنه سيتم في غضون سنة 2021 استلام خط السكة الحديدية الرابط بين تقرت وحاسي مسعود على مسافة 153 (نسبة تقدم الأشغال بلغت 64 بالمائة) و كذا خط السكك الحديدية الرابط بين الجلفة والأغواط الممتد على مسافة 110 كلم (نسبة تقدم الأشغال بلغت إلى 71 بالمائة).

وأضاف شيالي أنه سيتم خلال 2020 استلام كل من الخط الرابط بين مسيلة وبوغزول (ولاية المدية) الممتد على مسافة 151 كلم وكذا الخط الرابط بين بوغزول وتيسمسليت (130 كلم) .

وقال بخصوص آفاق تطوير السكك الحديدية بالجزائر إن برنامج الاستثمارات في السكك الحديدية يرتكز على عدة محاور ويهدف إلى تحديث البنية التحتية الحالية وإنشاء خطوط جديدة لرفع قدرات النقل وضمان القدرة التنافسية مع باقي وسائل النقل الأخرى.

فما أرجع الوزير أسباب تأخر إنجاز بعض المشاريع إلى" طول الآجال الخاصة بنزع الملكية والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالمنفعة العامة ".

ومن ضمن الأسباب أيضا "تأخر بعض الشركات المتحصلة على حق الامتياز في استغلال الأراضي والعقارات في تحويل شبكة الكوابل ، وكذا التأخر في إبرام عقود الأشغال ذات الصلة كأشغال شبكات الغاز والكهرباء والمياه والهاتف والأنابيب المختلفة.

مشروع ازدواجية الطريق 23 بين أفلو والأغواط من أولويات القطاع

وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة محمود قيساري، حول مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين أفلو والأغواط، قال الوزير ان هذا المشروع من أولويات القطاع و يكتسي أهمية بالغة نظرا لحوادث المرور المتكررة التي يشهدها.

يذكر أن هذا الطريق يمتد في إقليم ولاية الأغواط على مسافة 155 كلم من حدود ولاية تيارت إلى تقاطع الطريق الوطني رقم 1 بالأغواط منها شطر بطول 30 كلم مزدوج ،وقد تم إعداد دراسة مشروع ازدواجية هذا الطريق ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - 2014 حسب المواصفات التقنية للطريق السيار أو الطرق السريعة وبمبلغ قدره 60 مليون دج .

و قال بخصوص مطار تندوف أنه يتوفر على هياكل أساسية وتجهيزات تقنية تسمح له باستقبال طائرات بحجم كبير ومتوسط و ضمان حركة جوية داخلية ودولية، علما أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستغل حاليا أربعة رحلات في الأسبوع على الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة وتندوف .

كما تستغل ذات الشركة يضيف المسؤول رحلتين أسبوعيتين على الخط الجوي الرابط بين وهران وتندوف فيما تستغل رحلة واحدة أسبوعيا بين قسنطينة وتندوف بالإضافة إلى رحلتين مرورا ببشار على الخط الرابط بين بشار وتندوف والجزائر العاصمة.

وبخصوص أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي قال الوزير أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تقوم بتطبيق على شبكتها الداخلية أسعار مدعمة بحيث يقدر سعر الكيلومتر الواحد لرحلات شمال - شمال 8.7 دج للكيلومتر الواحد فيما يبلغ سعر الكيلومتر الواحد لرحلات شمال - جنوب 7.80 دج للكيلومتر الواحد.

وأضاف أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسمح بتطبيق تخفيضات بنسبة 30 بالمائة على شبكتها الداخلية لفائدة المسافرين من الجنوب نحو الشمال.