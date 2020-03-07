وزير الصحة:وضع برنامج وطني لتنظيم العلاج بالأشعة لمرضى السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة هذا الخميس، على وضع برنامج وطني لتنظيم العلاج بالأشعة على المستوى الوطني، لتقليص فترة انتظار المرضى.

وأوضح الوزير بأن دائرته الوزارية التي تشمل كل ولايات الوطن تنظم هذا البرنامج الوطني لضمان استعمال أنجع للموارد المتوفرة، و لتمديد علاج مرضى السرطان بالأشعة.

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير إلى المشاكل التي تواجه المرضى جراء تأخر مواعيد إجراء فحوصات المعالجة بالإشعاع باعتبارها غير متاحة للمصابين بسرطان الثدي، والبروستات.

للإشارة فإن رئيس الجمهورية أمر مؤخرا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذا الداء، بالعمل سريعا على التخفيف من معاناة مرضى السرطان.

كما أسدى رئيس الجمهورية، تبون، بهذا الخصوص تعليمات بتنظيم أمثل لمواعيد العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة، والتحرّي الدقيق عن مصادر الإصابات المتزايدة بالسرطان بين المواطنين، في السنوات الأخيرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - صونية حريش