الرابطة الثانية: اتحاد الحراش يفوز على أمل بوسعادة

فاز فريق اتحاد الحراش على الضيف أمل بوسعادة بنتيجة 2-1، في لقاء مقدم عن الجولة ال22 لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الخميس بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).فاز فريق اتحاد الحراش على الضيف أمل بوسعادة بنتيجة 2-1، في لقاء مقدم عن الجولة ال22 لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الخميس بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).

وسُجلت الأهداف من طرف جريبعة (د21) ليعدل بعد ذالك النتيجة سوكال في الدقيقة (46د) لصالح أمل بوسعادة، ليعلن الفوز بهدف حروش (د90+1) للحراش.

بعد هذه النتيجة، يغادر اتحاد الحراش (22 نقطة) مؤقتا المركز ال16 والأخير لأول مرة منذ انطلاق الموسم، ليرتقي الى الصف ال15.

بينما يبقى أمل بوسعادة في المركز التاسع بمجموع 26 نقطة رفقة اتحاد عنابة المنقوص من لقاء.

وستتواصل هذه الجولة يوم السبت، حيث تتصدرها القمة المرتقبة بين أولمبي المدية وأمل الاربعاء.

برنامج مباريات يوم السبت (15:00):

اتحاد عنابة - شبيبة بجاية

مولودية بجاية - أولمبي أرزيو

جمعية الخروب - مولودية العلمة

دفاع تاجنانت - سريع غليزان

أولمبي المدية - أمل الأربعاء

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران

مولودية سعيدة - وداد تلمسان