وفاق سطيف يفتك مركز الوصافة ومولودية الجزائر تنهزم في برج بوعريريج

افتك فريق وفاق سطيف المرتبة الثانية بعد تحقيقه لفوز ثمين خارج الديار على اتحاد بسكرة، في الوقت الذي انهار فيه المطارد السابق مولودية الجزائر خارج الديار أمام أهلي برج بوعريريج، ضمن الدفعة الأولى من لقاءات الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس وتختتم يوم السبت.

وعاد وفاق سطيف بفوز ثمين من بسكرة ، عندما أطاح بالاتحاد المحلي بثنائية نظيفة، سمحت لـ النسر السطايفي برفع رصيده الى 36 نقطة وبفارق ثلاث خطوات عن الرائد شباب بلوزداد، منتزعا في نفس الوقت مركز الوصافة من مولودية الجزائر، في حين يتواجد اتحاد بسكرة في الصف 14 مؤقتا برصيد 21 نقطة.

من جهته، انهار فريق مولودية الجزائر خارج الديار، و سقط بثلاثية نظيفة أمام أهلي برج بوعريريج، الأمر الذي جعل النادي العاصمي يفقد مركز الوصافة ويتدحرج إلى المرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة.

أما برج بوعريريج فيبدو انه حقق الانطلاقة المثالية مع المدرب العائد، بلال دزيري، حيث ارتقى إلى الصف العاشر ب25 نقطة مناصفة مع كل من نادي بارادو (ناقص لقاءين) واتحاد الجزائر (ناقص مباراة).

بالمقابل، استغلت شبيبة القبائل عاملي الأرض والجمهور لتنقض على الضيف اتحاد بلعباس بهدفين وقعهما اللاعب بلغربي، وهو الفوز الذي سمح ل"الكناري" بالتقدم إلى الصف الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد "العباسية" في المرتبة الثامنة ب28 نقطة مؤقتا رفقة جمعية عين مليلة المنقوصة من مباراة.

ويبدو أن أوضاع الاتحاد العباسي لا تبشر بالخير، سيما وأن الفريق لم يحقق الفوز منذ الجولة 18، كما تعد الخسارة الثانية على التوالي.

وتتواصل بقية لقاءات هذه الجولة يوم السبت، حيث يتنقل المتصدر شباب بلوزداد الى الشلف لملاقاة الأولمبي المحلي، في لقاء دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الفريق.