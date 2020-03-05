اوبيك + تناقش هذا الجمعة تخفيضا إضافيا بـــ 5ر1 مليون برميل يوميا

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) و حلفائها أن تناقش يوم غد الجمعة مسالة خفض إضافي بـــ 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل و ذلك من اجل مواجهة تراجع الأسعار بسبب وباء فيروس كورونا.

و تمت الإشارة في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الاستثنائي الـــ 178 لندوة اوبيك الذي عقد اليوم الخميس برئاسة وزير الطاقة محمد عرقاب انه "تم الاتفاق

على دعوة الاجتماع الوزاري الـــ 8 لأوبيك و خارج اوبيك (الذي سيعقد يوم الجمعة) بتخفيض جديد بـــ 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية 30 يونيو 2020 يتم تطبيقه حسب النسب بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (1 مليون برميل يوميا) و البلدان المنتجة من خارج اوبيك المشتركة في بيان التعاون (5ر0 مليون برميل يوميا)".

كما قرر وزراء المنظمة أن يقترحوا يوم الجمعة على حلفائهم بان يوسعوا لبقية السنة مستويات التخفيض المتفق عليها خلال اجتماع 6 ديسمبر 2019 (7ر1 مليون برميل يوميا) و ذلك "بالنظر إلى المبادئ الأساسية الحالية و التوافق حول آفاق السوق".

و بالتالي فان الاقتراح الذي سيعرض على البلدان العشرة من خارج اوبيك يتمثل في تخفيض إجمالي بـــ 2ر3 مليون برميل يوميا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 و بـــ7ر1 مليون برميل يوميا بالنسبة للثلاثيين الأخيرين من السنة.

و جاء في بيان اوبيك الذي قلص توقعاته بالنسبة لنمو الطلب العالمي على النفط لسنة 2020 إلى 48ر0 مليون برميل يوميا مقابل 1ر1 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2019 أن "وباء فيروس كورونا كان له تأثير سلبي كبير على توقعات الطلب الاقتصادي و البترولي العالمي في سنة 2020 سيما خلال الثلاثيين الأول و الثاني".

كما جدد الأعضاء التأكيد في هذا الصدد على إرادتهم في "التركيز على الأساسيات من اجل سوق بترولية مستقرة و متوازنة في مصلحة المنتجين و المستهلكين و الاقتصاد العالمي" مع الإشارة إلى "إرادتهم" في أن يكونوا ممونين "موثوقين" للخام في الأسواق العالمية.

و سجلت ندوة اوبيك من جانب اخري الإعلان الذي قامت به الاكوادور بخصوص انسحابها من المنظمة ابتداء من الفاتح يناير 2020.

كما ذكر البيان بقمة اوبيك التي عقدت في الجزائر من 4 إلى 6 مارس 1975 أي منذ

45 سنة حيث عرفت تلك القمة إنشاء صندوق اوبيك للتنمية الدولية المخصص لتقليص الفقر وتحسين ظروف الحياة في البلدان النامية.