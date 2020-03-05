كلية الإعلام والاتصال تستذكر الراحل الأستاذ أحسن حيمران في وقفة تأبينية

نظمت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 ، اليوم الخميس ، وقفة تأبينية للراحل الدكتور أحسن حيمران و التي شهدت حضور عدد كبير من الأساتذة والطلبة وكذا أقارب الفقيد أين عبر معظمهم لملتيميديا الإذاعة عن حزنهم الشديد لفقدانهم لقامة من قامات الإعلام.

وعن الجدوى من هذه التأبينية قال نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا لكلية الإعلام والاتصال الدكتور أحمد بوخاري أن :" الراحل يعد قامة من قامات الإعلام حيث قدم الكثير لخدمة طلبته مثمنا جهود الطلبة والأساتذة والموظفين الذين قاموا بتنظيم هذه التأبينية تخليدا لذكرى الفقيد الدكتور أحسن حمران .

من جهتهم أعرب الأساتذة عن حزنهم العميق لفقدان الراحل الذي ترك في نفوسهم فراغا كبيرا مبرزين مآثر الراحل الذي كان يمثل بالنسبة إليهم الأخ والزميل وهو ما جعله يحتل مكانة كبيرة داخل قلوبهم ومن الصعب نسيانه أبد الدهر.

من جهة أخرى وصفته ، الدكتورة كنزة بودلة ، بـــ"الملاك" واستطردت قائلة عن مناقب الراحل :" أنه كان ، نسمة ، و محبا للسلام و ناشرا له بطريقته المثلى فكل من يقصد مكتبه إلى اللحظة يلين قلبه حتى بعد عام من وفاته . ذلك لان الذكريات لا زالت لصيقة بجدران أبت نسيانه .

كما تطرق الطلبة إلى المسار النضالي للراحل ودوره الكبير في تكوين طلبة الإعلام مبرزين أن المرحوم أفنى عمره في تلقين فنيات التحرير وأصول الكتابة الصحفية الصحيحة .

وعلى هامش هذه التأبينية تم تكريم زوجة المرحوم ، الدكتورة رشيدة بشبش ، من قبل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رابح شريط قدمها نيابة عنه عميد كلية علوم الإعلام والاتصال الأستاذ أحمد حمدي .

حليمة حريش : مليتميديا الإذاعة الجزائرية