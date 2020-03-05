جميلة الزقاي : لا بد من الاعتناء بالطفل من خلال تطوير المسرح المدرسي الجزائري

أكدت الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي خلال إستضافتها من طرف " البيت الشعري الجزائري " بقصر المعارض للحديث عن مشروعها الرائد في تنمية وتطوير المسرح المدرسي العربي أين أبرزت أهداف هذا المشروع في تنمية وتطوير الطفل .

وأوضحت ذات المتحدثة في تسجيل للقناة الأولى ، قائلة :" أننا نسعى من خلال هذا المشروع إلى تسلية وترفيه أطفالنا لكونه فن فرجوي، يخاطب أنظار أطفالنا وقدرتهم على المشاهدة ،و العمل على إيصال أفكار تربوية معينة من خلال النص المسرحي .

و أضافت الدكتورة أنه من أهداف هذا المشروع العمل على مساعدة الأطفال عامة على انفتاح ذهنهم ، وخاصة الخجولين منهم ، وكذا المساعدة في التعرف بعمق على شخصيات الأطفال الذين يكتنزون الكثير من القدرات ، والاستعدادات والمهارات التي سيسهم من خلالها المسرح المدرسي في إخراجها إلى النور .

كما أضافت الدكتورة أنه علينا :" ألا ننسى القدرات الذهنية عند الطفل لاسيما التخيل وتقوية الطواعية الذهنية، والجسدية في الحركة والتحكم في أطرافه والمساهمة في التعرف على محيطهم و التعامل معه والتعرف على مواهب الأطفال .

المصدر الإذاعة : صونية حريش