ثاني برايم لبرنامج بين الثانويات لهذا الموسم : منتخب سكيكدة يعود بفوز ثمين من غرب العاصمة

جرى سهرة اليوم الخميس ثاني برايم لبرنامج بين الثانويات موسم 2019/ 2020 بالمركز الثقافي للإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي و التي نشطها كلا من منتخب سكيكدة ونظيره منتخب الجزائر غرب . وأجريت فعالية تغطيتها الإعلامية في بث مشترك مباشر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية و التلفزيون الجزائري . بحضور كلا ممثلين عن الإذاعة الجزائرية و التلفزيون العمومي الجزائري وكذا وزارة التربية الوطنية والتعليم في أجواء تنافسية واحتفالية علمية بكل المقاييس الفنية والجمالية .

وبعد تنافس دام ساعة ونصف في أجواء تعليمية تنافسية تحبس الأنفاس ، حصد منتخب سكيكدة على مجموع 37.5 نقطة متفوقا بذلك على نظيره منتخب الجزائر الذي أبلى بلاء حسنا في مطاردته العلمية النظيفة محرزا 34 نقطة في برنامج مسابقة بين الثانويات في طبعتها الخامسة في المواد الأساسية محل الامتحان ( اللغة العربية ، الرياضيات والعلوم الاجتماعية وكذا علوم طبيعة وحياة أو فيزياء وكذا اللغات الأجنبية ( فرنسية انجليزية ) .

وكان قد تقدم منتخب الجزائر غرب في مادة اللغة العربية بفارق نقطة واحد 10 مقابل 9 نقاط ليتعثر في مادة الرياضيات أمام منتخب سكيكدة بــ5 نقاط مقابل 3 ويرتفع ضغط التنافس بين الفريقين في مادة العلوم الاجتماعية ليعيد منتخب سكيكدة الكرة في التفوق بنتيجة 7.50 نقاط مقابل 5.50 نقاط وبفارق ضئيل مرة أخرى يعزز مركزه في الريادة بجمع 9 نقاط في علوم الطبيعة والحياة أو فيزياء مقابل 8.50 نقاط لمنتخب الجزائر لتتبخر أحلام منتخب الجزائر غرب بمجرد إعلان نتائج اللغات الأجنبية التي تقاسما فيها نفس النقاط المقدرة من طرف لجنة التحكيم العلمية بــ7 نقاط لكليهما .

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية