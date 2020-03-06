وفاة شخصين في انهيار ترابي بورشة بناء بسيدي عبد الله

لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان اخران مساء اليوم الخميس في انهيار ترابي وقع بورشة بناء بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله غرب الجزائر وفق معلومات أولية من المسعفين .

ووقع الحادث في ورشة للبناء بسيدي عبد الله قرب زرالدة في مشروع وكالة عدل تقوم بالانجاز "كوسيدار" .

وأوضح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية العقيد فاروق عاشور بأن عدة فرق للإسعاف تنقلت إلى الموقع وأخرجت جثتا العاملين من تحت الأنقاض .

وقد تم إنقاذ ضحيتين أخريين وتم نقلهما إلى مستشفى زرالدة وفق العقيد عاشور مدير مكلف بالإعلام والإحصاء بات للحماية المدنية .

وأضاف ذات المصدر ان " فرق الإسعاف تم إعلامها على الساعة 19 و 32 دقيقة مشيرا الى ان المدير العام للحماية الدنية العقيد بوعلام بوغلاف تنقل إلى مكان الحادث.

ومن جهة أخرى تم فتح تحقيق فورا من طرف نيابة الشراقة وفق ذات المصدر بينما أكد والى الجزائر يوسف شرفة من جهته ان كل الوسائل تم استخدامها من اجل إنقاذ الضحايا .