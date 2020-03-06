السعودية تعيد فتح الحرمين بعد انتهاء عمليات تعقيمهما لوقف تفشي فيروس

﻿أعادت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، فتح المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار فيروس "كورونا".

كما أكدت على أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك، الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوما بعد العودة من خارج المنطقة.

وأعلنت السلطات السعودية، الأربعاء الماضي، إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد, واستكمالا للجهود المتخذة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

كما قررت تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس "كورونا" الجديد منها خطرا.

وارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا"، في السعودية إلى 5 حالات وفق وزارة الصحة.