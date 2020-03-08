تونس: مصرع إرهابيين وإصابة خمسة أمنيين ومدني بجروح في تفجير بمحيط السفارة الأمريكية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل إرهابيين اثنين و إصابة خمسة من أعوان الأمن ومدني بجروح، في تفجير إرهابي وقع اليوم الجمعة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأوضحت الوزارة اليوم في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات) " أن شخصين عمدا اليوم الجمعة إلى استهداف دورية أمنية متمركزة بمنطقة البحيرة 2 في تونس العاصمة بالشارع المقابل لمقر السفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما".

وأكدت الوزارة "مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن بجروح متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة".

وأضافت الوزارة أنها وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة، مشيرة إلى أنها ستعطي مزيدا من التفاصيل عن التفجير الإرهابي في وقت لاحق.

كما لفتت الداخلية التونسية إلى أن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج "يتابع تطورات هذه العملية".

و كانت وكالة أنباء (وات) نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر من الحماية المدنية التونسية قوله أن "إرهابيين اثنين" أقدما على تفجير نفسيهما اليوم قرب دورية أمنية مرابطة بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن ووحدات الحماية المدنية انتشرت بكثافة، في مكان العملية وتم تطويق المنطقة.

من جهتها تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبر وقوع عملية التفجير.

حيث ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن "التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان".

و قالت قناة "نسمة" الفضائية التونسية ، بدورها في خبر عاجل ، أن "عنصرا إرهابيا كان على متن دراجة نارية أقدم صباح اليوم الجمعة على تفجير نفسه قرب دورية أمنية بمحيط محيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2 و أن عدة وحدات أمنية هرعن إلى مكان الانفجار وطوّقته". ليتم التأكد بعدها بأن أن العملية شارك في تنفيذها إرهابيين اثنين.