الفنان عبد القادر محمد شريف أحد أعمدة الأغنية الملتزمة في ذمة الله

توفي ظهر أمس الخميس الفنان عبد القادر محمد الشريف، مطرب الأغنية الملتزمة، بمستشفى الطاهر ميموني بالسوقر بتيارت إثر مرض عضال حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصادر طبية.

ويعد الفنان عبد القادر محمد شريف من مواليد سنة 1964 أحد أعمدة الأغنية الملتزمة بولاية تيارت وهو خريج مدرسة "ألحان وشباب" سنوات ثمانينات القرن.

واشتهر المرحوم وطنيا بأوبرات "الشهيد علي معاشي" من تلحين شريف قرطب.

وتعامل المرحوم مع أكبر الملحنين الجزائريين على غرار الفنان بلاوي الهواري و معطي بشير وفاز أثناء مشواره الفني ب 3 جوائز عن المرتبة الأولى في مهرجانات وطنية للأغنية الجزائرية".