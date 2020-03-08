ساكوماس تعرض نموذج أول سفينة جزائرية موجهة للتصدير

سيتم يوم غد السبت ، على مستوى ورشة بناء السفن الواقعة بأزفون ، على بعد حوالي 60 كلم شمال تيزي وزو و التابعة للمؤسسة الجزائرية الكورية، ساكوماس ، مؤسسة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في بناء السفن، عرض نموذج أول سفينة جزائرية موجهة للتصدير، حسبما علم ، اليوم الجمعة ، من الرئيس المدير العام، نور الإسلام بن عودية.

هذا النموذج هو أحد سفينتي صيد التي قامت ببنائها مؤسسة ساكوماس على مستوى ورشة بناء السفن الواقعة بميناء أزفون، لفائدة زبون موريتاني تقدم بطلبية لبناء سفينتي صيد يبلغ طولهما 14 مترا.فالسفينة الأولى تم الانتهاء من بنائها و الثانية في مستقبل جد قريب، حسب المصدر نفسه.

كما أفاد الرئيس المدير العام لساكوماس أنه يرتقب إقامة حفل عرض هذا النموذج الأول الذي صنع من ألياف الزجاج، يوم غد السبت بأزفون، بحضور عدة ضيوف ، من بينهم ، الممثلين الدبلوماسيين لموريتانيا بالجزائر و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.

و أشار السيد بن عودية يقول أن إجراء تصدير السفينتين نحو موريتانيا، و الذي تشرف على متابعة انجازهما، هيئة مراقبة ومطابقة والتصديق "فيريتال" ، سيتم إطلاقه قبل حلول شهر رمضان المقبل.

تقنية بناء سفن الصيد بالألياف الزجاجية تم اقتناؤها من طرف ساكوماس طبقا لاتفاقية بين هذه الأخيرة والمؤسسة الجنوب كورية هيونداي، والتي تتعلق بتحويل التقنية والتكوين.

تجدر الإشارة إلى أن أولى السفن التي خرجت من ورشة أزفون ، التي دخلت حيز الخدمة في سنة 2015، تتمثل في قوارب صيد من نوع "الحرف الصغيرة" بطول 12 إلى 14 مترا.

كما تم انجاز ما مجموعه، 10 سفن صيد بطول 12 إلى 19 مترا على مستوى ذات الورشة لفائدة زبائن من ولايات بجاية والجزائر العاصمة وغرب البلاد ما بين سنتي 2015 و 2019 .