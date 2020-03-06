أفغانستان : مقتل 31 شخصا على الأقل في إطلاق نار على تجمع شعبي بكابول

قالت مصادر حكومية أفغانية إن 31 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ، بينهم 29 مدنيا ، فيما أصيب 55 شخصا آخرون بجراح في إطلاق نار استهدف تجمعا شعبيا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة "قتلت وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الوطني الأفغاني إرهابيين اثنين شاركا في إطلاق النار،وقد انتهت الاشتباكات قبل حلول مساء الجمعة".

في السياق ذاته، قال عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لحكومة البلاد، والذي كان يحضر التجمع الذي وقع خلاله الحادث، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن 29 مدنيا قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء الهجوم الإرهابي.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل 27 شخصا وإصابة 29 آخرين.ووقع الحادث عندما أطلق مسلحان النار من سلاحيهما الآليين على تجمع شعبي عقد في مجمع ثقافي - ديني على غرار مجمع رياضي بمنطقة داشتي بارشي غرب كابول.

وكان بين ضحايا الحادث نساء وأطفال.ولم يصب معظم السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين حضروا التجمع، وبينهم عبد الله عبد الله، ورئيس المجلس الأعلى للسلام كريم خليلي، والرئيس الأفغاني السابق حامد قرضاي، بأي أذى، وغادروا الموقع سالمين.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني ، الحادث واصفا إياه بالعمل غير الإنساني.