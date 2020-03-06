﻿الجزائر العاصمة: حريق مهول بـ"سوق دبي" بعين بنيان

إندلع مساء هذا الجمعة حريق مهول بمركز تجاري المعروف بـ"سوق دبي"بالقرب من محطة المسافرين بقلب بلدية عين بنيان (غرب الجزائر العاصمة)، حسب ما لوحظ.

وأشار العقيد عاشور مدير مكلف بالاعلام والاحصائيات للحماية المدنية أن الحريق الذي اندلع على الساعة 16 و 26 دقيقة مساء، مازات نيرانه تلتهب وتأتي كل ما في السوق التجاري الواقع وسط البنايات.

وقال العقيد عاشور أن عملية الاطفاء مازالت متواصلة، ولم تسجل لحد الآن أي خسائر بشرية.

وأضاف ذات المسؤول أن مصالح الحماية المدنية جندت 10 سيارات إطفاء بطواقمها وأربع سيارات إسعاف لإطفاء الحريق الذي تسبب في حالة هلع في أوساط سكان البنايات المجاورة.