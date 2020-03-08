الدفاع الروسية: رصد 54 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـــ 24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا ، رصد خلال الــــ 24 ساعة الماضية، 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات إدلب (20 انتهاكا) واللاذقية (11) وحلب (3) وحماه (1).

وأشارت الوزارة الروسية ، في بيان اليوم الجمعة ، إلى أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 19 انتهاكا للهدنة في محافظتي إدلب (15 انتهاكا) وحلب (4).

وأضاف بيان الوزارة الروسية أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ، خلال 24 ساعة الماضية، عملية إنسانية تم من خلالها إيصال 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.453 طن إلى سكان بلدة دير الجمال بريف حلب، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2398 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية 3992.5 طن.