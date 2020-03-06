منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كابول

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي وقع اليوم الجمعة في العاصمة الأفغانية، كابول.

وأكدت تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت الأمانة العامة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.

وقالت مصادر حكومية أفغانية إن 31 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينهم 29 مدنيا، فيما أصيب 55 شخصا آخرون بجراح في إطلاق نار استهدف تجمعا شعبيا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة "قتلت وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الوطني الأفغاني إرهابيين اثنين شاركا في إطلاق النار، وقد انتهت الاشتباكات قبل حلول مساء الجمعة .