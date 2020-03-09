الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره النيكاراغوي تتعلق بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, وزير خارجية نيكاراغوا, السيد دنيس مونكادا كوليندرس, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس نيكاراغوا, دانيال أورتيغا, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال هذه المقابلة, "تسلم السيد الرئيس رسالة من نظيره النيكاراغوي تتعلق بتعزيز أوجه التضامن والتعاون في كافة المجالات, كما تلقى تهاني الرئيس دانيال أورتيغا إثر انتخابه رئيسا للجمهورية ودعوته لزيارة نيكاراغوا متى تسنى له ذلك".

بدوره -يضيف البيان- "حمل السيد الرئيس الوزير المبعوث دعوة إلى نظيره لزيارة الجزائر وطلب منه تبليغه حرصه على الحفاظ على العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين منذ 50 سنة, والتي جعلت منهما قلاعا متقدمة في الدفاع عن حرية وكرامة وسيادة الشعوب في العالم".

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نورالدين دايج, وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, والوزير المستشار للإتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.

بوقدوم يستعرض مع وزير خارجية نيكاراغوا العلاقات الثنائية وسبل إعادة بعثها

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أن المحادثات التي جمعته بنظيره من نيكاراغوا, دونيس مونكادا كوليندرس, مكنت من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل اعادة بعثها.

وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس ديبلوماسية نيكاراغوا أن اللقاء التي كان "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات واعادة بعثها من خلال تنظيم لقاءات و زيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدين, خاصة تلك التي تشرف على مجالات التعاون في الاقتصاد والتجارة وتشجيع التواصل بين رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول "مواضيع السياسة الدولية من خلال مسح شامل وتبادل التحاليل للوضع في منطقتنا و في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاراييب, حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور من أجل تنسيق العمل على مستوى المنظمات الدولية بهدف الاسهام في حل النزاعات واستباب الامن في المنطقتين".

وأعرب السيد بوقدوم في هذا الاطار عن "قناعة" البلدين بأن "البعد الجغرافي لا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يشكل عائقا لتنمية العلاقات الثنائية وتقويتها خاصة في المجال الديبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتجاري".