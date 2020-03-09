دعوة الجزائري عبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي لتربص الخضر

تم توجيه الدعوة للمدافع المحوري الجزائري للترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري الذي يجري مباراتين يومي 26 مارس ذهابا و 29 مارس إيابا مع منتخب زيمبابوي في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 حسب ما أفاد بيه الترجي التونسي.

وينطلق تربص المنتخب الجزائري يوم 23 مارس الجاري بالمركز التقني بسيدي موسى.

وكان بدران قد تعافى من إصابة أبعدته عن الملاعب ثلاثة أسابيع قبل أن يعود إلى أجواء المقابلات الرسمية مع فريقه الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي .

حيث خاض بدران مباراة إياب ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم مع الزمالك المصري التي فاز فيها الترجي بهدف نظيف من توقيع الجزائري الأخر بن ساحة دون أن يتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الجزائري يتصدر مجموعته في التصفيات الإفريقية برصيد 6 نقاط من انتصارين متبوعا بزيمبابوي (4 نقاط) و يأتي بوتسوانا ثالثا (نقطة واحدة) فيما يقبع منتخب زامبيا في المركز الأخير بدون رصيد.