منظمة الصحة العالمية : خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء "بات حقيقيا للغاية"

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) "أصبح وبائيا" نظرا لاستمرار تفشي الفيروس على مستوى العالم، وذلك بعد أن انتقل إلى أكثر من 100 دولة.

وقال السيد تدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي " الآن، وبعد أن أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من الدول، بات خطر الوباء حقيقيا للغاية"، مضيفا "في الوقت نفسه سيكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه".

وأوضح أن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد " قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس" ، مضيفا "ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن 77 بالمائة ممن أصيبوا بفيروس كورونا في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية، مشيرا إلى تراجع أعداد حالات الإصابة بالفيروس في هذا البلد.