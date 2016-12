Bouteflika décoré de l'Ordre de la Solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été décoré de l'Ordre de la Solidarité de l'Organisation de Solidarité avec les peuples de l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine (OSPAAAL), El Mehdi Ben Barka, pour son rôle "très important" dans la défense des causes du Tiers monde et la décolonisation dans le monde.

Cette distinction a été décernée au président Bouteflika aussi pour son "remarquable parcours révolutionnaire et ses qualités de valeureux combattant contre la domination coloniale et de défense de la cause nationale algérienne", indique le secrétariat international de l'OSPAAAL, lors d'une cérémonie solennelle au Mémorial José Marti de La Havane.

M. Bouteflika "a joué un rôle très important dans la consolidation des organisations du Tiers monde et le renforcement de leur unité d'action, notamment du Mouvement des pays Non alignés et du groupe des 77", ajoute-t-on, affirmant que le chef de l'Etat "a toujours défendu les processus de décolonisation dans le monde".

Cette distinction a été remise à l'ambassadeur d'Algérie à Cuba, Mohamed Achache, par José Ramon Balaguer Cabrera, membre du Secrétariat et Chef du département des relations internationales du Comité central du parti communiste cubain lors de cette cérémonie.

L'OSPAAAL rappelle que le président Bouteflika a été élu par unanimité Président de la 29ème session de l'Assemblée générale de Nations Unies en 1974, "où il a assuré le rejet de la communauté internationale de la politique de l'Apartheid en Afrique du Sud".

"L'Algérie joue un rôle actif au niveau international, régional et continental en matière de promotion de la paix, de développement et de dialogue des cultures et des religions", ajoute l'organisation.

Le secrétariat international de l'OSPAAAL explique aussi que cette haute distinction est délivrée à des personnalités en reconnaissance à leur "très important rôle dans la lutte anti-impérialiste".

"L'Ordre El Mehdi Ben Barka est décerné aux personnalités ayant gagné l'estime des peuples des trois continents pour leur lutte et leurs apports remarquables en faveur de la solidarité entre les peuples et leurs efforts pour la liberté, la décolonisation, l'indépendance nationale, le développement économique et la justice sociale", précise l'organisation.