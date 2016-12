Terrorisme transfrontalier et crime organisé : des concertations menées en Afrique pour une stratégie de lutte

Le 4éme séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique s’est tenu à Oran du 17 au 19 décembre 2016 avec la participation de nombreux diplomates et chefs de la diplomatie africains dont le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale de la République du Tchad et président du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat.

Le Chef de la diplomatie tchadien était mercredi 21 décembre l'invité de l'émission "Focus" de la Radio Algérie Internationale (RAI) où il a répondu aux questions de la journaliste Wassila Bouabid dans un entretien sur les sujets étroitement liés à la paix et la sécurité du vieux continent.

Le Tchad, rappelons-le, assure actuellement la présidence de l’Union Africaine. Cette accession à,la Présidence tournante de l’Union Africaine pour l’année 2016 a fait de M. Moussa Mahamat le président du Conseil exécutif de l’Union pour la même période. C'est sous sa présidence qu'ont été menés les travaux sur l’adoption de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritimes et le développement de l’Afrique (Charte de Lomé) et de la décision prise en décembre à Kigali sur le financement de l’Union, ainsi que la mise en place de la Force mixte multinationale (FMM) de lutte contre Boko Haram sévissant dans le Bassin du Lac-Tchad. C’est aussi sous son impulsion, que la FMM a obtenu un mandat de l’Union africaine et une déclaration présidentielle du Conseil de Sécurité de l'ONU.

L’entrée du Tchad au Conseil de Sécurité des Nations Unies comme membre non permanent s’est faite grâce à son chef de diplomatie puisqu’il est considéré comme l’artisan de cette accession. Il a présidé le Conseil de Sécurité pour le mois de décembre 2015 et dirigé le débat général autour du thème : « les menaces à la paix et la sécurité internationales, le terrorisme et la criminalité transfrontalières », les questions de paix et de sécurité de l’Afrique ont été au centre de ses nombreuses missions. Très aux faits des dossiers africains, le chef de la diplomatie tchadienne a suivi tous les dossiers stratégiques ainsi que le débat général durant les mandats de M. Jean Ping et Mme Nkosazana Dlamini Zuma à la présidente de l’Union Africaine.