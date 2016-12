Gaïd Salah appelle à une "extrême vigilance" face aux conspirations des ennemis de l'Algérie

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a appelé jeudi à Oran, en particulier, la jeunesse, à une "extrême vigilance" pour mettre en échec les conspirations des ennemis de l'Algérie, et faire déjouer leurs "desseins".

"Il ne faut pas omettre, surtout pour notre jeunesse, que l'Algérie a des ennemis qui n'ont jamais cessé de lui manifester leur rancoeur, ce qui exige de nous tous une extrême vigilance et conscience de ces défis, afin de mettre en échec leurs conspirations et faire déjouer leurs desseins maléfiques et désespérés, connus par tous, tant que les générations de l'Algérie sont conscientes de la dimension ancestrale" de leur pays qui a été "repris par notre sang et nos sacrifices", a souligné Gaïd Salah dans une allocution au 3ème jour de sa visite dans la 2ème Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Le monde d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, n'a de place que pour les puissants, et c'est pourquoi l'Algérie, contre le gré de ses ennemis, doit être forte par son armée et ses propres potentiels", a-t-il fait valoir, lors d'une réunion au siège du Commandement de la Région, avec le Commandement, l'état-major et les cadres de la Région, aux cotés des Commandants des grandes unités et les responsables des différents corps de sécurité relevant du secteur de compétence.

Dans son allocution, suivie, via visioconférence, par l'ensemble des personnels des unités de la Région, Gaïd Salah a réitéré la "gratitude" au contenu du message du président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, adressé au peuple algérien lors du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, en confirmant que "l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) suivra inlassablement ce chemin et restera toujours à la hauteur des aspirations de son peuple".

"J'ai le plaisir, en mon nom personnel et au nom de tous les éléments de l'ANP, de réitérer toute notre gratitude et notre appréciation au contenu" du message du Président de la République, a-t-il affirmé.

Il a rappelé qu'à travers ce message, le président Bouteflika "a souligné que l'Algérie sait pouvoir compter sur les capacités, le professionnalisme et le patriotisme de l'ANP, digne héritière de l'ALN, ainsi que sur le potentiel et l'expérience de ses corps de sécurité, pour préserver l'intégrité du territoire et éradiquer les résidus du terrorisme de son sol, en rendant à cette occasion un hommage appuyé aux Officiers, Sous-officiers et Djounoud de l'ANP, pour leur mobilisation et leurs sacrifices au service de la Patrie".

"Tel est notre chemin emprunté, à travers lequel nous réitérons que l'effort inlassable consenti par l'ANP, digne héritière de l'ALN, au service de sa partie et de son peuple, est un effort loyal qui trouve toujours tout le soutien de la part du président de la République", a souligné le vice-ministre de la Défense nationale.

"Car, a-t-il poursuivi, ce chemin honore cette Armée nationale de principes, devant son peuple et devant l'histoire ...".

Le général de corps d'Armée a réitéré, également, que l'ANP "demeure à jamais attachée avec force aux fondements du peuple Algérien, à ses valeurs spirituelles et nationales, et les considère son droit chemin, duquel elle puise sa force et les facteurs de sa réussite et de son développement, et sans aucun doute, la source dont elle tire sa ferme volonté et son inflexible dévouement à protéger l’Algérie".

"La flamme de cet esprit professionnel perspicace et fructueux, découlant de nos sources historiques et nationales, demeurera ardente grâce à Dieu, tant que les fidèles fils de l'Algérie s'attachent à son histoire, et sa sécurité (...), a-t-il soutenu.

Le chef d'état-major de l'ANP poursuit sa visite en 2ème Région militaire, pour le troisième jour, où il a inspecté des unités opérationnelles et inauguré de nombreuses structures, ajoute la même source.

Lors de sa visite au secteur opérationnel de Sidi Bel Abbès, il a inauguré une unité opérationnelle dans la localité de Marhoum, disposant de toutes les commodités nécessaires pour le parfait accomplissement des missions assignées.

"Cette nouvelle réalisation a marqué positivement la population de cette localité steppique, qui a manifesté sa joie pour la contribution dans la dynamique de développement local", relève-t-on.

Dans le même cadre, et "afin de s'enquérir de l'état-prêt opérationnel des unités, le général de corps d'Armée a visité le 4ème Régiment Blindé, relevant de la 8e Division Blindée, où il s'est arrêté sur le net progrès qu'ont connu les conditions de travail et de vie de ses personnels".

Le chef d'Etat-Major de l'ANP a également donné des instructions et des orientations, à travers lesquelles, "il a rappelé la poursuite impérative de cette démarche active pour le maintien de l'état-prêt permanent des équipages et des éléments, en se conformant à l'application rigoureuse du programme de préparation au combat et à l'entretien périodique des matériels et des équipements".

Le général de corps d'Armée a, par la suite, "écouté les interventions des éléments et leurs préoccupations, qui ont toutes convergé vers leur immuable et éternel dévouement à l'ANP et à l'Algérie, et leur total engagement au sacrifice pour sa sécurité et sa stabilité", souligne le communiqué. APS