2ème édition du Salon national du miel à Biskra : productions mellifères diverses

Une production mellifère aux différents parfums a été exposée jeudi à l’ouverture de la 2ème édition du salon national de l’exposition et de la commercialisation du miel, organisé à la place de la liberté de la ville de Biskra.

A travers les différents stands le miel du cèdre, d’oranger, du camphrier et de jujubier est proposé aux nombreux visiteurs curieux des diverses saveurs de la ruche et soucieux de se familiariser avec le monde des abeilles et la production mellifère locale et nationale.

Chaque variété des gammes proposées est amplement présentée à travers une fiche détaillant l’alimentation de l’abeille et le miel produit, a expliqué un apiculteur, Mohamed-Tahar Senina, rappelant que le miel pourrait être consommé en tant qu’aliment ou administré comme traitement.

Le salon du miel de la capitale des Zibans a été également l’occasion pour plusieurs jeunes d’approcher des apiculteurs, de s'intéresser de plus près à leur travail et de discuter de ce créneau créateur d’emplois, a ajouté M. Senina, soulignant que ces jeunes ont été encouragés à créer des micro entreprises liées au métier d’apiculture.

Organisé par la fédération algérienne des apiculteurs, ce salon, auquel ont pris part 17 apiculteurs professionnels venus d’ Alger, de Tipasa, de Constantine, d’Oum El Bouaghi et de Biskra, se poursuivra jusqu’à dimanche prochain. APS