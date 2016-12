Film amazigh:"Le combat du coeur" raffle les prix l'Olivier d'Or du long métrage et des interprétations féminine et masculine

Le film "Le combat du coeur" du réalisateur Mohamed Rahal a obtenu une belle moisson à la 15ème édition du festival culturel annuel du film amazigh en raflant les prix l'Olivier d'Or, la plus haute distinction de cette compétition pour le meilleur long métrage, et les meilleures interprétations féminine et masculine.

Les meilleures interprétations féminine et masculine ont été décrochées respectivement par Fahima Djayette dans le rôle de Sarah et Salim miloudi dans le rôle de Wassim dans le film "Le combat du coeur".

Mohamed Rahal a exprimé sa joie de voir ses comédiens émerger.

Ce film traite essentiellement du conflit de générations et des tendances qui envahissent la société algérienne, ouvrant des brèches sur certains phénomènes qui la rongent comme la toxicomanie, le suicide et l’ immigration.

La cérémonie de clôture de cette 15ème édition s'est déroulée à la Maison de la Culture Mouloud Mammeri en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi. APS