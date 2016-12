Hausse de 31% des investissements chinois en Afrique

Les investissements directs non financiers des entreprises chinoises en Afrique ont enregistré une hausse de 31% durant les dix premiers mois de l'année courante, totalisant plus de 2,5 milliards de dollars, a annoncé le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Sun Jiwen.

Au vu de la situation compliquée de l'économie mondiale, l'augmentation de ces investissements traduit la confiance des entreprises chinoises dans le marché et le développement économique de l'Afrique, ainsi que la capacité de résister aux risques de la coopération commerciale sino-africaine, a-t-il déclaré.

Le secteur manufacturier représente toujours une part importante des investissements des entreprises chinoises en Afrique. L'investissement dans ce secteur a dépassé 10% du total, a-t-il ajouté.

La coopération sino-africaine couvre principalement les domaines de la construction d'infrastructures, le développement industriel et l'exploitation d'énergies. En septembre 2016, la Chine a signé des accords-cadres sur la coopération dans la capacité de production avec sept pays africains, dont l'Ethiopie, l'Egypte, la République du Congo, le Mozambique et le Soudan. Grâce aux efforts de toutes les parties, de grands projets ferroviaires, portuaires et électriques sont actuellement en construction.

La Chine continuera à mettre en oeuvre les dix grands plans concernant la coopération sino-africaine annoncés lors du Sommet de Johannesburg, encourageant ses entreprises à investir dans ce continent et améliorant ses services pour faciliter les investissements.APS