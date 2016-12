Ligue 1 - 15e journée : le MC Oran nouveau dauphin du doyen

Le Mouloudia Club d’Oran, qui termine la phase aller à la 2e place au classement, est le nouveau dauphin du doyen, après sa victoire enregistrée face au CS Constantine (2-1), vendredi à Oran, à l’occasion de la suite de la 15e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis.

Par Mohamed Kermia

C’est une juste récompense que de voir le MCO finir sur la seconde marche du podium à l’issue de la première partie du championnat. Réguliers depuis l’entame de la saison, les Oranais sont aujourd’hui récompensés pour l’ensemble de leur efforts dans un parcours quasi sans faute.

Seule équipe à avoir perdu qu’un seul match, le MCO clôture l’année 2016 avec un 7e succès glané sur ses terres face au CS Constantine, une équipe bien mal en point.

Et pourtant, la hiérarchie a failli être bousculée dès la 11e minute suite à l’ouverture du score signée Bezzar (11’), au profit des visiteurs.

Néanmoins, la réaction du MCO ne s’est pas faite attendre. Bentibat (25’), sur un tir puissant, trouve le montant gauche du portier constantinois. Mais ce n’est que partie remise car le même joueur va libérer les travées du stade Zabana en égalisant à la demi-heure de jeu, sur pénalty (30’).

Cinq minutes plus tard, c’est au tour de Souibah (35’) de s’illustrer en marquant d’une tête rageuse le but de la victoire au profit des locaux.

Avec 28 points dans son escarcelle, le MCO confirme sa bonne santé et se place comme un sérieux prétendant pour la succession de l’USM Alger.

Pour sa part, le CSC aligne un 9e faux pas consécutif (6 défaites, 3 nuls) et continue à jouer avec le feu (13e – 14 pts).

ESS – DRBT (1-0), service minimum des Sétifiens

Dans le derby de l’Est, disputé au stade du 8 Mai 1945 (Sétif) entre l’Entente de Sétif et le DRB Tadjenanet, les Sétifiens ont réalisé le service minimum. Un seul but scoré à la 24e minute par Djahnit suffit amplement au bonheur des gars de Ain El Fouara qui renouent avec la victoire et remontent au pied du podium (4e – 25 pts).

Quant au DRBT, le Difaâ ne gagne plus depuis trois sorties. En dépit de cette 7e défaite de la saison, les protégés de Liamine Bougherara font du surplace et stagnent à la 10e place du classement (16 pts).

USMH – OM (0-0) circulez y’a rien à voir

A Alger, le remake de la dernière affiche des 16es de finale de la Coupe d’Algérie, USM Harrach – O Médéa, soldé par la qualification des Harrachis, n’a pas été à la hauteur de l’évènement. En l’absence des deux forces de frappe des deux protagonistes, Mellal (USMH) et Hamia (OM), le rendement offensif des deux équipes a été très décevant.

Incapables de rééditer leur performance, les Jaune et Noir ont été tenus en échec et enchainent par un quatrième match de suite (8e – 19 pts). De leur côté, les Olympiens glanent un bon point qui leur permet de rester dans le sillage du peloton de tête (5e – 25 pts).

Le MCA champion d’hiver

Jeudi, le mouloudia d’Alger s’est offert le titre honorifique de champion d’hiver suite à sa belle victoire enregistrée à domicile face à l’USM Bel Abbès (3-1). Pour sa part, l’USM Alger, champion sortant, s’est inclinée sur la pelouse de la JS Saoura (1-0).

Les relégables en grande difficulté

La tombée de rideau de cette 15e et dernière journée de la phase aller du championnat aura lieu ce samedi et concernera directement les trois candidats au purgatoire. La JS Kabylie, premier relégable, tentera de vaincre le signe indien et arracher ce premier succès, à domicile, tant attendu. Toutefois, l’équipe en face aura pour nom le CR Belouizdad, un adversaire réputé pour être la bête noire des Canaris. C’est donc un double défi qui attend les Lions du Djurdjura.

Concernant les deux autres rencontres, le RC Relizane effectuera un périlleux déplacement dans la capitale des Aurès pour défier le CA Batna, alors que le MO Béjaïa, lanterne rouge, sera en appel à Alger face à une formation du NA Hussein Dey revigorée par ses derniers résultats.

Résultats des rencontres :

USM Harrach 0 – 0 O. Médéa

MC Oran – CS Constantine

ES Sétif – DRB Tadjenanet

MC Alger 3 – 1 USM Bel Abbès

JS Saoura 1 – 0 USM Alger

Reste à jouer :

Samedi :

14h30 :

CA Batna – RC Relizane

16h00 :

NA Hussein Dey – MO Béjaia

JS Kabylie – CR Belouizdad

M.K