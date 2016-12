Accidents de la circulation: 10 morts et 34 blessées en 48 heures

Dix (10) personnes ont été tuées et 34 autres ont été blessées dans 12 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures, au niveau national, selon un bilan rendu public par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Ain Defla avec deux personnes décédées et huit autres blessées dans deux accidents de la circulation, le plus grave ayant provoqué le décès de deux personnes et causé des blessures à trois autres, suite au renversement d'un véhicule léger survenu sur l'autoroute Est-ouest dans la commune de Boumedfaâ.

Les éléments de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 19 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain dans les wilaya de Bouira, Médéa, Biskra et El Bayadh.

Les secours de la Protection civile sont également intervenus pour repêcher deux enfants de la même famille, décédés noyés dans une fosse septique dans la commune d'Azil Abdelkader, wilaya de Biskra. APS