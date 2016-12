Voile – Championnat arabe : l’Algérie remporte 4 médailles dont 1 en or

La sélection nationale de voile a remporté 4 médailles lors du championnat arabe qui a pris fin samedi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unies), avec à la clé le titre suprême pour Hichem Mokhtari dans la série Optimist.

Il est sans nul doute la grande satisfaction de la participation algérienne dans ce rendez-vous arabe. Pour sa première apparition sur la corniche de la capitale émiratie, Hichem Mokhtari a éclaboussé par son talent toute la concurrence.

Du haut de ses 15 ans, le sociétaire du Club Nautique Tipaza (CNT) monte sur la plus haute marche du podium, grillant la politesse aux deux véliplanchistes du Sultanat d’Oman, Alla Saleh Al Amrani et Talal Yousuf Alharami.

La seconde médaille du jour, couleur argent, a été récoltée par Wassim Ziani dans la série Laser. Ziani termine à la deuxième place derrière le Bahreïni, Abdullah Janahi, alors que la troisième place est revenue à Ahmed Gharib Alhassni (Oman).

Concernant la troisième médaille du jour pour l’Algérie, en bronze cette fois ci, elle est l’œuvre de Amani Boussouar dans la série Optimist (dames). Dans cette spécialité, le titre arabe est revenu à Samiha Nayel Elriyami, du Sultanat d’Oman, elle est suivie par l’Emiratie Duha Al Bishr.

Petite déception en revanche pour l’autre algérienne, Nihel Karrassane, qui termine la compétition au pied du podium (4e).

Pour ce qui est de la première médaille de la délégation algérienne, Elle a été glanée mercredi dernier dans l’épreuve par équipe de la série Optimist, à l’occasion de la première journée des épreuves.

Enfin, il y a lieu de rappeler que ce championnat revient sur les devants de la scène après une absence de trois ans. Il est organisé par la formation d’Abu Dhabi Sailling & Yacht Club et a vu la participation de 80 athlètes représentants six nations (Algérie, Maroc, Koweït, Oman, Bahreïn et les Emirats Arabes Unies).

Mohamed Kermia