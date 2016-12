Cross-country – 3e étape : Bouchicha et Chennah triomphent à Béjaïa

La 36 édition du cross de la Soummam, coïncidant avec la 3e étape du challenge national de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) de cross-country, disputée samedi à Béjaïa, a vu la victoire de Hicham Bouchicha et Rima Chennah.

C’est sur un parcours lourd, par endroit, et sous une pluie battante que les vainqueurs du jour ont su tirer leurs épingles du jeu pour s’adjuger cette 3e étape du challenge de la FAA. Une compétition rehaussée par la présence sur la ligne de départ de 1231 athlètes (913 garçons et 318 filles), issus de 105 clubs et sections, représentants 16 wilayas.

Chez les hommes, la palme est revenue à Hichem Bouchicha. Le crossman de la sélection nationale militaire a pris le meilleur sur son coéquipier Mansour Haraoui (CREPSM) et sur Amine Cheniti du CST Oued Alanda (El-Oued).

Chez les dames, le dernier mot est revenu à Rima Chenah. Après son succès à Djelfa, lors de la première sortie de la saison, Chenah, qui participe en individuelle, a récidivé dans la capitale de la Soummam devançant les deux athlètes de la formation de l'OCBB Arreridj, à savoir, Sihem Ait-Athmane et Loubna Kechiti.

La 4e étape du challenge national de la FAA aura lieu samedi prochain Bordj Bou Arreridj avec la 28e édition du cross "El Mokrani".

Résultats techniques complets:

Seniors hommes :

1. Hichem Bouchicha (CREPSM)

2. Mansour Haraoui (CREPSM)

3. Amine Cheniti (CST Oed Alanda El-Oued)

4. Ali Messaoudi (CNN)

5. Amar Dahmar (NCBBA)

6. Abdelhakim Chibani (CNN)

Seniors dames :

1. Rima Chenah (Individuelle)

2. Sihem Ait-Athmane (OBBA)

3. Loubna Kechiti (OBBA)

4. Linda Sadadou ((JS Azzazga)

5. Nawal Zendaoui (MA Constantine)

Juniors garçons :

1. Anis Bestiti (CO Sétif)

2. Salah Kraimia (AS Souk Ahras

3. Mohamed Bouaziza (ACBBA)

4. Oussama Bekai (JSB Hassi Khelifa El Oued)

5. Abdenacer Dhaoui (CST Oued Alanda El oued)

6. Lounis Benamara (Ouled Fayet AC)

Juniors filles :

1. Silia Sail (JS Azzazga)

2. Rima Halliche (JSM Dra BenKhedda)

3. Hadjira Semsoum (CNN)

4. Thilleli Bakiri (UA Tadmait)

5. Amel Hammouche (EV Béjaia)

6. Sofia Tahroust (EV Béjaia)

Cadets :

1. Oussama Cherrad (OBBA)

2. Rabie Dliba (CST Oued Alanda)

3. Mohamed Benamara (COS Bouzguène)

4. Mouloud Maza (EA Tazmalt)

5. Kamel Taouaf (Béjaia)

6. Lounès Kertache (OBBA)

Cadettes :

1. Khadidja Habeche (OBBA)

2. Yasmina Boudoukha (SC Sétif)

3. Asma Habeche (OBBA)

4. Fadéla Yousnadji (JS Azzazga)

5. Khawla Ouznadji (JRBH Chlef)

6. Thilleli Sadelli (JS Aokas)

Mohamed Kermia