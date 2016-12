15e journée : la JS Kabylie gagne enfin à domicile

La JS Kabylie a enregistré samedi sa première victoire, à domicile, de la saison, en battant le CR Belouizdad à l’occasion de la 15e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 Mobilis. Dans les deux autres matches du jour, le NA Hussein Dey a battu le MO Béjaia, alors que le RC Relizane a pris un bon point lors de son déplacement à Batna.

Il a fallu attendre l’ultime rencontre de la phase aller pour assister à la première victoire de la JS Kabylie à Tizi-Ouzou. Après 8 sorties ratées au stade du 1er Novembre 1954, dont une défaite enregistrée face à l’O Médéa, les Canaris ont réussi finalement à vaincre le signe indien à la faveur d’une courte victoire (1-0), et de surcroit, face à leur bête noire.

Dans cette partie, où il faut retenir que le résultat, l’unique but a été marqué juste avant la pause par Boulaouidet (41’).

Grâce à ce succès, la JSK n’est plus relégable. Les Jaune et Vert quittent la zone rouge et remontent de la 14e à la 12e place (16 pts), à égalité de points avec son adversaire du jour qui concède son premier revers sous l’ère Badou Zaki (11e - 16 pts).

Le RCR confirme, le MOB coule

Concernant les deux relégables, à savoir, le RC Relizane et le MO Béjaia, ils ont eu des fortunes diverses.

Le RC Relizane a confirmé son regain de forme en mettant en échec le CA Batna, dans son antre du stade Sefouhi (1-1). Après avoir débuté la saison avec moins 6 points au compteur, le RCR continue de se battre et entrevoit le bout du tunnel (15e – 13 pts).

En revanche, ce n’est pas le cas du mouloudia de Béjaïa (16e - 8 pts) qui continue sa descente aux enfers, battu par le NA Hussein Dey (1-0).

Lors des deux premières parties de cette 15e manche, jouées jeudi et vendredi, le MC Alger s’est assuré du titre honorifique de champion d’hier, alors que le MC Oran a profité de la défaite de l’USM Alger pour s’emparer de la seconde place au classement.

Résultats complets des rencontres :

USM Harrach 0 – 0 O. Médéa

MC Oran – CS Constantine

ES Sétif – DRB Tadjenanet

MC Alger 3 – 1 USM Bel Abbès

JS Saoura 1 – 0 USM Alger

CA Batna 1 – 1 RC Relizane

NA Hussein Dey 1 – 0 MO Béjaia

JS Kabylie 1 – 0 CR Belouizdad

Classement Pts J

1). MC Alger 30 15

2). MC Oran 28 15

3). USM Alger 26 15

4). Olympique Médéa 25 15

--). ES Sétif 25 15

6). JS Saoura 22 15

7). USM Bel-Abbès 21 15

--). NA Hussein Dey 21 15

9).USM Harrach 19 15

10). CA Batna 16 14

--). DRB Tadjenanet 16 15

--). CR Belouizdad 16 15

--). JS Kabylie 16 15

14). CS Constantine 14 15

15). RC Relizane 13 15

16). MO Béjaïa 8 14

Mohamed Kermia