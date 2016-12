Chine : saisie record d'écailles de pangolin

Plus de trois tonnes d'écailles de pangolin, une espèce insectivore menacée d'extinction, ont été interceptées, récemment, par les douanes Chinoises, signalent des médias officiels qui évoquent la plus grande saisie jamais opérée dans ce pays.

Les services des douanes de Shanghai ont découvert environ 3,1 tonnes d'écailles de ce mammifère dissimulées dans un conteneur où elles étaient mélangées à une cargaison de bois importée du Nigeria, a indiqué, mardi, la télévision d'Etat CCTV.

Jusqu'à 7.500 fourmiliers écailleux ont pu être tués pour obtenir un tel volume, selon des estimations rapportées par la CCTV qui précise que trois personnes, soupçonnés d'avoir importé illégalement ces écailles en Chine depuis l'Afrique, ont été arrêtées à la suite de cette saisie.

Le pangolin, un animal édenté au corps brunâtre et allongé, évoluant dans les forêts et les savanes des régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, est protégé par le traité international sur le commerce des espèces sauvages CITES, dont Pékin est l'un des signataires.

Dans certaines régions de Chine, des parties de cet animal sont convoitées par des jeunes mères pour ses soit disant effets bénéfiques sur la production de lait, ses écailles constituant, par ailleurs, une source de kératine utilisée par la pharmacopée traditionnelle.