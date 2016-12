Nouvel an : important dispositif de sécurité pour le bon déroulement de l'évènement

Un important dispositif de sécurité a été mis en place par la direction générale de la Protection civile, à l'occasion de la célébration du nouvel an 2017, a indiqué mercredi cette institution dans un communiqué.

Ce dispositif de sécurité porte, notamment, sur "le renforcement des effectifs d'intervention de la protection civile au niveau de diverses unités opérationnelles et des postes de secours routiers pour une meilleure couverture des zones d'intervention afin de réduire le temps d'intervention", a précisé la même source.

"Des actions d'anticipation seront menées avec des équipes mobiles de la Protection civile qui seront déployées sur le terrain afin de surveiller les points noirs du trafic routier, les sites touristiques et les espaces publics qui connaissent des regroupements massifs des foules en cette période de l'année", souligne le communiqué.

Dans ce contexte, la Direction générale de la protection civile appelle les citoyens à plus de vigilance et de prudence, afin d'éviter les accidents qui pourraient arriver et qui peuvent s'avérer fatals. APS