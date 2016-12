Réveillon du nouvel an 2017: 3.000 policiers déployés à Alger pour sécuriser l’événement

Pas moins de 3.000 policiers ont été déployés à Alger pour assurer une sécurité "maîtrisée" à l'occasion de la célébration du réveillon du nouvel an 2017, a indiqué vendredi un communiqué de la sûreté de la wilaya d'Alger.

"Un nombre important de membres des forces de l'ordre a été déployé pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire de compétence de la sûreté de la wilaya d'Alger", précise le communiqué.

Ces mesures qui "viennent en supplément du dispositif permanent, englobent l'intensification des opérations de surveillance notamment aux alentours des marchés, des locaux et des grands centres commerciaux en raison de la grande affluence des familles en pareille circonstance", souligne la même source.

"Les patrouilles mobiles et piétonnes ont ainsi été multipliées au niveau des stations de voyageurs (bus, taxis et stations métro et tramway) dans le but de garantir la circulation en toute sécurité, du citoyen en recourant aussi aux brigades canines et autres moyens technique modernes", selon le communiqué qui rappelle qu'"un programme d'action est en cours d'exécution afin de réduire les accidents de la route et leurs conséquences néfastes par le renforcement des membres de la police au niveau des intersections, des points noirs, des points de contrôle et des barrages sécuritaires outre la relance des patrouilles de prévention routière veiller à la sécurité routière".

"Dans le même cadre, des patrouilles piétonnes seront mobilisées également à travers les grands boulevards et principaux carrefours des circonscriptions administratives, chargées de surveiller tout individu suspect et déjouer toute forme d'agression pouvant nuire au citoyen ou aux biens publics et prives en milieu urbain", conclut le communiqué. APS