L'UE salue l'accord de cessez-le-feu en Syrie

La chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Federica Mogherini, a salué l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et l'opposition armée en Syrie, parrainé par la Russie et la Turquie.

Federica Mogherini a, dans un communiqué, souligné la nécessité pour les parties en conflit de "respecter pleinement" cet accord entré en vigueur jeudi à minuit.

Elle s'est dit convaincue que l'application complète de l'accord de cessez-le-feu "ouvrira la voie à la relance des négociations entre les parties syriennes sous l'égide des Nations unies".

"Nous saluons toute action intermédiaire entreprise dans ce sens par des acteurs internationaux", à l'instar de la rencontre prévue en janvier à Astana entre le gouvernement et l'opposition syriens, a ajouté la responsable de l'UE.

La réunion d'Astana au Kazakhstan, sous l'égide de Moscou, Téhéran et Ankara, a pour objectif de tenter de mettre fin à une crise qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés depuis son déclenchement en mars 2011. APS