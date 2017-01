CAN-2017 : les joueurs mettent le cap sur la compétition africaine

Unanimes à dire que la place est à la coupe continentale, les joueurs en stage de prépération pour le compte de la CAN 2017 se disent trés concentrés sur leur objectif : se frayer une place de titulaire parmi les 11 verts d'entrés en lice le 16 janvier courant.

Présente lors de la zone mixte qui s'est déroulée mercredi, l'APS a recueilli les déclarations des joueurs de la sélection algérienne de football, en forme au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa (Alger) :

- Saphir Taider (milieu défensif - Bologne, Italie) : "Dans le football tout va très vite, nous enchaînons les compétitions. Maintenant, il faut mettre de côté les qualifications pour la Coupe du Monde et se concentrer sur cette CAN, en donnant le maximum pour aller au bout. La Coupe d'Afrique est une compétition difficile qui regroupe de grandes équipes. Je pense que le plus important est de prendre du plaisir sur le terrain pour évacuer la pression."

- Ramy Bensebaïni (défenseur-Rennes, France) : "Je suis content de mon retour en sélection nationale. C'est toujours un plaisir et une fierté de porter les couleurs de l'Algérie. Je me donne à 100% aux entraînements pour gagner ma place de titulaire. Le choix revient toujours au sélectionneur."

-Mehdi Abeid (milieu défensif-Dijon, France) : "C'est une récompense d'être convoqué en équipe nationale. Je pense que mon bon début de saison avec Dijon m'a permis de figurer parmi les 23. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le groupe. Les deux matchs amicaux face à la Mauritanie vont nous permettre de travailler la cohésion avant d'entamer la Coupe d'Afrique."

-Mohamed Benyahia (défenseur-USM Alger) : "J'ai toujours travaillé dur pour être convoqué en équipe nationale. C'est un honneur de porter les couleurs nationales.

Maintenant, je sais que la concurrence va être rude pour décrocher une place de titulaire surtout en défense. Je vais me donner à fond et le choix va revenir au sélectionneur."