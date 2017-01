Industrie : 2017 sera l’année de la sous-traitance

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a déclaré jeudi à Sétif que ‘‘l’année 2017 sera celle de la sous-traitance’’.

Le ministre a, à ce propos, rappelé les multiples mesures incitatives de la loi de finances 2017 proposées aux investisseurs du créneau de la sous traitance.

Lors de l’inspection à la zone industrielle de Sétif du projet de construction d’une unité de production de pneumatiques, le ministre a souligné que cette unité d’une capacité de production de deux (2) millions unités par an pour un marché national de six (6) millions d’unités ‘‘ permettra de passer à la sous-traitance destinée à l’industrie automobile’’.

M. Bouchouareb a affirmé que sa visite à cette unité vise à l’appuyer et lui apporter tout le soutien qui lui permettra d’atteindre dans le plus proche délai la phase de production et contribuer à la diversification de l’économie et la réduction de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures.

Le ministre a révélé, en outre, que l’Algérie s’auto-suffira durant 2017 en phosphate et dirigera son surplus vers l’exportation notamment vers la Chine et l’Inde.

Concernant l’exportation de ciments, le ministre a souligné que la préparation est en cours en vue d’aménager des plateformes à cet effet au niveau des ports.

Il a également rappelé la décision du gouvernement d’encourager l’investissement industriel en vue de transformer l’Algérie d’ici 2019 en ‘‘pays émergent’’.

Le ministre a porté l’accent sur l’intérêt accordé par le gouvernement pour la prise en charge des préoccupations des investisseurs dont celles relatives au foncier industriel avec la création de 22 zones industrielles.

M. Bouchouareb a également fait état de récupération du foncier mis à la disposition des ‘‘faux’’ investisseurs n’ayant pas concrétisé leurs projets. APS