Sellal : des parties "anonymes" tentent de déstabiliser le pays

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a souligné jeudi à Alger, suite aux protestations qui ont émaillé certaines régions du pays, l'impératif de préserver la stabilité du pays que "des parties anonymes chargées d'une mission" tentent de déstabiliser.

Intervenant lors d'une cérémonie de versement des droits d'auteur pour l'année 2015 au Palais de la culture à Alger, le Premier ministre a estimé que "des parties anonymes étaient à l'origine des récents incidents qu'ont connu certaines régions du pays, notamment Béjaïa, et qui tentent de déstabiliser le pays".

S'exprimant pour la première fois depuis ces incidents, M.Sellal a estimé que "l'Algérie est un pays stable", et que "les tentatives visant à le déstabiliser seront vaines", précisant que ces protestations "n'ont aucune relation avec ce qui est appelé le printemps arabe".

L'Etat "fera barrage à toute tentative de déstabilisation visant l'Algérie", a-t-il souligné.

Qualifiant ces incidents de "leçon positive" à même d'inciter son gouvernement à travailler davantage, le Premier ministre a salué la position adoptée par les jeunes et les familles algériennes, ainsi que les réactions des organisations et des partis politiques toutes obédiences confondues, qui ont manifesté une "maturité politique face à ces incidents".

Il a également salué les jeunes, notamment ceux utilisant les réseaux sociaux, qui, a-t-il dit, ont "donné une forte leçon" de civisme.

Concernant la situation économique, le Premier ministre a affirmé que le pays "vit une situation économique délicate ", mais "maitrisée" a-t-il ajouté, rappelant à ce propos, " les engagements du président de la République et du gouvernement à satisfaire tous les besoins des citoyens".

M. Sellal a rassuré qu" 'il n' y aura aucun recul concernant le volet social", et qu'il n'y a aucun autre choix devant son gouvernement sauf celui de "poursuivre l'amélioration de la situation", affirmant que le gouvernement a programmé le lancement de 120.000 logements AADL en 2017.

Pour rappel, la journée de lundi dernier a enregistré, dans quelques régions du pays, des protestations en raison de la hausse des prix de certains produits alimentaires et services, qui ont été émaillées par des actes de violence.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, avait évoqué, au deuxième jour de la protestation, l'existence "de plusieurs parties à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui voudraient frapper la stabilité du pays et semer le doute parmi les Algériens...".