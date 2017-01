Vingt huit bombes, un canon de fabrication artisanale et deux caches pour terroristes détruits à Aïn Defla et Bouira

Vingt huit (28) bombes et un canon de fabrication artisanale, ainsi que deux caches pour terroristes ont été détruits, ce vendredi à Aïn Defla et à Bouira, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont détruit, le 06 janvier 2017, (28) bombes et un canon de fabrication artisanale, ainsi que deux (02) caches pour terroristes à Aïn Defla et Bouira/ 1°RM. Tandis que deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Batna/ 5°RM», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes, a arrêté à Ouargla et Djanet/4°RM, 8 contrebandiers et saisi un camion chargé de 9.740 téléphones portables, 300 caméras de surveillance, deux véhicules tout-terrain, 264 kilogrammes de denrées alimentaires et une quantité de l’huile de table, a ajouté la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes à Tlemcen/ 2°RM, dans des opérations distinctes, ont saisi une quantité de kif traité s’élevant à 179 kilogrammes et 1.050 unités de différentes boissons.

A Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5°RM, des éléments des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 17.652 litres et saisi 02 véhicules.

D'autre part, une unité de Gardes-côtes a déjoué une tentative d’émigration clandestine de 11 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale au nord de Cap Falcon à Oran/ 2°RM.