Les forces irakiennes reprennent à Daech plusieurs villages frontaliers de la Syrie

Les forces irakiennes ont repris le contrôle de plusieurs villages au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans l'Ouest de l'Irak, frontaliers de la Syrie, ont indiqué des responsables militaires vendredi.

La veille, l'armée irakienne a annoncé le début d'une offensive pour «libérer les zones occidentales» de la province d'Al-Anbar de l'EI. Cette région est essentiellement désertique et peu peuplée, mais elle est stratégiquement importante car elle est située à cheval sur l'Irak et la Syrie.

Le premier objectif de la nouvelle offensive est la localité de Aanah, suivie de celles de Rawa et d'Al-Qaïm, situées à plus de 300 km de Baghdad, les plus à l'Ouest du pays sur les rives de l'Euphrate.

«Nos unités militaires ont chassé Daech de sept villages entre les villes de Haditha et Aanah», a précisé le général Qassem al-Mohammedi, dont l'unité est impliquée dans l'opération militaire.

Le général Nomane Abd Al-Zobai, qui commande la 7ème Division, a confirmé la reprise de sept villages, ajoutant que les forces irakiennes étaient parvenues à la périphérie d'Al-Sagra, une localité au sud-est d'Aanah.

La 7ème Division de l'armée dirige l'offensive à laquelle participent des unités de la police et des combattants de tribus locales, soutenus par l'aviation de la coalition internationale antiterroriste, sous commandement américain.

La province d'Al-Anbar, est frontalière également de la Jordanie et de l'Arabie saoudite.

En 2016, l'armée avait repris ses deux principales villes, Ramadi et Fallouja, à l'EI, mais la sécurité reste précaire dans cette province.

Située à 200 km au Nord-Ouest de Baghdad, Haditha est la troisième ville de la province d'Al-Anbar et se trouve près du deuxième plus grand barrage hydraulique du pays. Elle a été la cible de nombreuses attaques terroristes mais les tribus locales ont réussi à les contrer.

Les terroristes à Mossoul, leur seul grand bastion en Irak, tentent de résister à une offensive des forces irakiennes lancée le 17 octobre.

Cette opération a permis aux forces irakiennes de «faire des progrès importants» en vue de «libérer Mossoul», la deuxième ville d'Irak, a indiqué la coalition internationale.

Au total, l'EI a perdu plus de la moitié des vastes territoires qu'il a occupés en Irak en 2014.