Un bus de voyageurs se renverse entre Boussaada et M'sila : 10 morts et 12 blessés...

Un terrible accident de route s’est produit ce matin vers 1h30 sur la route nationale 46, au lieu dit Oulteme, à une quinzaine de kilomètres de la Daïra de Boussaada et relevant de la wilaya de Msila, suite au renversement d’un bus de voyageurs assurant la liaison Biskra-Alger, donnant lieu à un lourd bilan : pas moins 10 morts et 12 blessés dont quatre dans un état "grave".

Un premier bilan faisat état, ce matin, de neuf (09) morts, la dixième victime a été dénombrée au niveau de l'hôpital de Boussaada.

Les personnes décédées, jusque-là identifiées, sont cinq (5) femmes âgées entre 20 et 70 ans, trois (3) hommes et un (1) enfant. Nous n'avons pas encore d'informations sur la dixième victime. L'accident a aussi fait pas moins de 12 blessés qui ont aussitôt été évacués vers l’hôpital Bachir Rezig de Boussaada par les éléments de la Protection civile, alors que la Gendarmerie nationale a, de son côté, ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

Six (6) ambulances des services de la Protection civile et de l’hôpital de Ben S'rour, une quarantaine d’éléments de la Protection civile, entre secouristes et médecins des unités secondaires de Boussâada et Ben S’rour, ont été mobilisés pour assurer les opérations de secours.

Gendarmerie nationale : « La perte de contrôle du bus a provoqué son renversement »

Selon le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, la perte de contrôle par le conducteur a provoqué le renversement de l’autocar.

Le colonel EL Bachir Salhi, cité par l’APS, a indiqué qu’en attendant les conclusions des experts de l’Institut national de criminalistique et criminologie (INCC) de la Gendarmerie de Bouchaoui (Alger), les premières informations recueillies sur le site de l’accident indiquent que la perte de contrôle du conducteur du bus était derrière ce sinistre.

La meêm source confirme que l’accident a fait, selon un premier bilan, neuf (9) morts avant la découverte sur les lieux de l’accident des parties du corps d’un nouveau-né (deux parties d’épaule, cuisse) qu’il s’est réservé d’attribuer à une 10ème victime avant l’expertise de l’INCC.

Les identités de toutes les victimes de cet accident qui se trouvent à la morgue de l’hôpital Bachir Rezig de la ville de Boussaâda ont été déterminées, a ajouté le même responsable.

Plus de détails dans la déclaration de M. Zohir Berriche de la Protection civile de M’Sila au micro de la Radio chaine 3.