Intempéries en Turquie : le Bosphore fermé à tout le trafic naval

Le détroit du Bosphore a été fermé ce samedi à tout le trafic naval en raison d'un brouillard dense causé par les chutes de neige abondantes en Turquie, a annoncé la direction générale de la sécurité côtière.

La navigation sur cette voie maritime reliant la mer Noire à la mer de Marmara a été fermée à partir de 8h55 locale (5h55 GMT), a indiqué la direction.

Les ferries faisant la navette entre les deux rives européenne et asiatique d'Istanbul et les services interurbains de transport maritime de la mégapole vers les autres villes ont été aussi affectés depuis vendredi.

Un total de 395 vols en partance et à l'arrivée dans les aéroports d'Atatürk (côté européen) et de Sabiha Gökçen (rive asiatique) d'Istanbul vont être annulés le weekend pour cause de tempêtes de neige.

Une tempête de neige, qui a débuté vendredi soir, a perturbé la circulation sur le réseau routier d'Istanbul où jusqu'à 40 centimètres de neige sont tombés dans certaines parties de la ville.

Une vague de froid extrême en provenance des Balkans devra aussi toucher les parties occidentale et centrale du pays et le thermomètre devrait afficher, samedi, des températures inférieures à 10 degrés dans l'Ouest, le Nord et le Centre de la Turquie.

Les températures oscilleront, samedi, entre moins 10 degrés et parfois moins 15 degrés au moins jusqu'à la mi-semaine prochaine, selon les prévisions météorologiques.