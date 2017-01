Premier congrès international d’onco-épidémiologie à Oran

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran organisera le 4 février prochain son premier congrès international d’onco-épidémiologie, avec la la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux, rapporte dimanche l’APS qui cite les organisateurs.

Sous le thème "Cancer et prévention", cette manifestation scientifique, initiée par le service d'Oncologie médicale, et celui d’épidémiologie et de médecine préventive de l’EHU d’Oran, ambitionne de "faire rencontrer des chercheurs nationaux et internationaux de diverses disciplines et partager leurs expériences respectives en médecine et en sciences humaines et sociales, autour de la thématique de la prévention du cancer.

Les dernières recherches et thérapies en la matière ainsi que les meilleurs moyens de prévention, seront présentés lors de cette journée, a-t-on précisé de même source.

Plusieurs thèmes seront abordés, au cours de cette manifestation scientifique, comme le dépistage et prévention des cancers (Broncho-pulmonaire, Sein, Col utérin, Colorectal et Prostate), le Cancer et l’Environnement entre autres.

Pour les organisateurs, la prévention est incontestablement la stratégie à long terme la plus rentable pour lutter contre ce problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale.

Une détection précoce du cancer augmente considérablement les chances de réussite du traitement, précise-t-on de même source. APS