Les réformes du gouvernement se poursuivent, pour donner corps à la « commune électronique »

Les documents administratifs d’état civil tels que le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire et la carte grise délivrés, jusque là, par les daïras, seront retirés désormais aux niveaux des communes.

Le programme de décentralisation des retraits des documents administratifs d’état civil lancé par le gouvernement tend vers une meilleure prestation de service.

Cette stratégie initiée au titre des réformes engagées en faveur du développement des infrastructures publiques, conformément aux directives du président de la république données lors du conseil des ministres du 04 octobre 2016.

Le ministre de l’Intérieur et des collectivisées locales, Nourdine Bedoui, à réitéré, lors d’une récente visite à Guelma « la détermination du gouvernement à poursuivre, durant l’année 2017, le projet de modernisation du service public et à passer à une nouvelle génération de prestations, incluant la délivrance électronique de documents administratifs et à la signature électronique ».

La nouvelle politique du gouvernement vise à concrétiser le projet de « la commune électronique » sans papier à l’élargir à toutes les administrations.