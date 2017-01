Afghanistan : la poursuite des combats aggrave l'insécurité alimentaire des enfants

Quelque 9,3 millions de personnes en Afghanistan, parmi lesquels environ 1,3 millions d’enfants de moins de cinq ans, ont besoin d’une aide humanitaire, alerte le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU.

Cette situation critique est en grande partie alimentée par l'intensification continue du conflit et sa propagation géographique dans plusieurs régions du pays, souligne l'ONU dans un communiqué citant le rapport.

Selon ce dernier, l'Afghanistan demeure l'un des pays les plus dangereux, les plus violents et les plus touchés par la crise dans le monde », précisant que 8.397 civils ont été tués dans des combats, au cours des neuf premiers mois de l'année dernière et qu'un demi-million d’autres ont été déplacées entre janvier et novembre 2016.

L'OCHA souligne dans son rapport que la faim est le plus grand danger auquel est confrontée la population Afghane, soulignant que 1,8 millions de personnes, dont au moins 1,3 millions sont des enfants en bas âge, sont confrontées à une grave insécurité alimentaire.

