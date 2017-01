Algérie - UE : lancement d'un jumelage entre l'IGF et l'Institut espagnol d'études fiscales

Un jumelage institutionnel entre l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Institut espagnol d'études fiscales, a été lancé officiellement mardi lors d'un séminaire organisé à l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Ce projet de coopération institutionnelle, qui rentre dans le cadre de l’accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, est financé à hauteur de 1,4 million d'euros par l'UE. La durée du jumelage est de 24 mois, il prévoit 69 missions d'échange et la formation de quelque 150 fonctionnaires de l'IGF.

"Ce jumelage permet à l'IGF de bénéficier d'un appuis précieux pour franchir de nouvelles étapes dans ses efforts de modernisation", a déclaré le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, lors de la cérémonie de lancement de cette coopération.

Soulignant l'importance de ce partenariat qui illustre la qualité de la coopération entre l'Algérie et l'UE, le ministre a relevé que "ce jumelage constitue un atout supplémentaire dans la consolidation et le développement des relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne".

"Il est attendu un apport concret de l'expérience espagnole en terme de renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et professionnelles de l'IGF pour mieux répondre aux exigences de la bonne gouvernance des finances publiques", a-t-il dit.

De son côté, le Directeur général de l'IGF, Ali Terrak, a indiqué que ce jumelage, couplé à l'assistance technique en cours de finalisation avec la Banque africaine de développement (BAD), "va assurément donner une autre dimension à cette institution et lui permettra de faire un bond qualitatif en matière de méthodologie, de préparation, de conduite, de restitution et de suivi de ses missions".

L'IGF doit s'ériger en outil de conseil et d'aide à la décision

Pour lui, l'IGF doit "s'impliquer et anticiper sur les réformes des autres secteurs en s'érigeant progressivement en force de proposition, de conseil et d'aide à la décision".

Le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions internationales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ali Mokrani, a, quant à lui, souligné l'importance accordée par les autorités algériennes à cette opération de jumelage qui constitue, selon lui, "un outil par excellence de transfert d'expertises et de bonne pratiques".

"Nous nous réjouissons que le jumelage de l'IGF soit avec une institution d'un Etat membre de l'UE et avec lequel l'Algérie entretient des relations excellentes et en perpétuelle densification et approfondissement", a-t-il appuyé.

Selon lui, cette démarche s'inscrit dans l'objectif du "renforcement du dialogue et de la coopération globale et multidimensionnelle des liens de voisinage entre l'Algérie et l'UE".

Par ailleurs, la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassim Boudiaf, des ambassadeurs de l'UE et d'Espagne en Algérie, ainsi que des cadres des administrations algériennes et espagnoles impliquées dans cette coopération.

Pour le chef de la délégation de l'UE, John O'Rourke, l'Algérie est le pays du Maghreb qui "utilise le plus cet instrument de jumelage".

"Je crois que les administrations algériennes ont bien compris tous les bénéfices de ce genre de coopération", a-t-il dit.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Alejandro Polanco Mata, a estimé que ce jumelage était "un motif de grande satisfaction pour l'administration espagnole".

"Il est une bonne preuve de notre implication dans les instruments de jumelage qui constituent un excellent mécanisme pour encourager le travail conjoint de nos administrations pour consolider les relations bilatérales déjà existantes", a-t-il dit.

L'Institut espagnol d'études fiscales a une double mission: d'une part mener des recherches et une assistance économique et juridique en matière de recettes et dépenses publiques mais aussi la formation de fonctionnaires du ministère des Finances, a-t-il relevé.

"Cette institution a déjà une expérience en Algérie. Elle développe actuellement avec des cadres du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales un programme de formation de fonctionnaires algériens en matière de gestion et financement locaux dont la première visite d'étude en Espagne a eu lieu du 12 au 22 décembre dernier", a rappelé le diplomate espagnol. APS